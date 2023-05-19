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Евролига

19 мая, 20:00

«Олимпиакос» обыграл «Монако» и вышел в финал Евролиги

Виктория Кравченко
Игроки «Монако» и «Олимпиакоса».
Фото Reuters
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«Олимпиакос» обыграл «Монако» со счетом 76:62 и стал первым финалистом розыгрыша Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Олимпиакоса», MVP регулярного сезона Александар Везенков, набравший 19 очков. Его партнер по команде Костас Папаниколау набрал 15 очков.

У «Монако» отличились разыгрывающий Майк Джеймс и защитник Эли Окобо, оба набрали по 17 очков.

«Монако» установил антирекорд «Финала четырех», набрав 2 очка за четверть в матче с «Олимпиакосом»: в третьем игровом отрезке монегаски реализовали 1 бросок из 14.

Во втором полуфинале между собой сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 21.00 мск.

Финал состоится 21 мая в Каунасе на «Жальгирис-Арене».

Баскетбол

Евролига

1/2 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)

19 мая. Каунас. «Zalgirio Arena».

БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
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