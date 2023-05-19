«Олимпиакос» обыграл «Монако» и вышел в финал Евролиги

19 мая, 20:00
«Олимпиакос» обыграл «Монако» со счетом 76:62 и стал первым финалистом розыгрыша Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Олимпиакоса», MVP регулярного сезона Александар Везенков, набравший 19 очков. Его партнер по команде Костас Папаниколау набрал 15 очков.
У «Монако» отличились разыгрывающий Майк Джеймс и защитник Эли Окобо, оба набрали по 17 очков.
«Монако» установил антирекорд «Финала четырех», набрав 2 очка за четверть в матче с «Олимпиакосом»: в третьем игровом отрезке монегаски реализовали 1 бросок из 14.
Во втором полуфинале между собой сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 21.00 мск.
Финал состоится 21 мая в Каунасе на «Жальгирис-Арене».
Баскетбол
Евролига
1/2 финала
«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)
19 мая. Каунас. «Zalgirio Arena».