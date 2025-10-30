Видео
30 октября, 02:18

«Олимпиакос» дома проиграл «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 29 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Хапоэль» на своем паркете переиграл «Партизан» (97:84), «Олимпиакос» потерпел поражение от «Монако» (87:92).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Партизан» (Сербия) — 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21)

Х: Малкольм (17), Отуру (14), Блэйкни (13), Джонс (12).

П: Браун (19), Вашингтон (15), Джонс (14 + 10 подборов).

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 87:92 (20:16, 18:21, 22:27, 27:28)

О: Дорси (23), Везенков (17), Милутинов (14).

М: Диалло (27), Джеймс (23 + 10 передач), Окобо (10).

    Малость посопереживал за Партизан, но афро-иудеи были лучше. P.S. -Козя, Ганей и прочие псевдо-спортивные горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поставите в календаре игр и в турнирной таблице Евролиги правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92) от 14 октября в 4 туре?

    30.10.2025

