«Олимпиакос» дома проиграл «Монако»

30 октября, 02:18
В среду, 29 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Хапоэль» на своем паркете переиграл «Партизан» (97:84), «Олимпиакос» потерпел поражение от «Монако» (87:92).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Партизан» (Сербия) — 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21)
Х: Малкольм (17), Отуру (14), Блэйкни (13), Джонс (12).
П: Браун (19), Вашингтон (15), Джонс (14 + 10 подборов).
«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 87:92 (20:16, 18:21, 22:27, 27:28)
О: Дорси (23), Везенков (17), Милутинов (14).
М: Диалло (27), Джеймс (23 + 10 передач), Окобо (10).
Saiga-спринтер
Малость посопереживал за Партизан, но афро-иудеи были лучше. P.S. -Козя, Ганей и прочие псевдо-спортивные горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поставите в календаре игр и в турнирной таблице Евролиги правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92) от 14 октября в 4 туре?
30.10.2025