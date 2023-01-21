«Реал» проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

В пятницу, 20 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Милан» на своем паркете проиграл АСВЕЛ (73:79), «Олимпиакос» обыграл «Реал» (73:60), «Жальгирис» выиграл у «Црвены Звезды» (71:66), «Эфес» потерпел поражение от «Баварии» (81:89).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:79 (17:19, 20:23, 20:15, 16:22)

М: Дэвис (26), Луваву-Кабарро (16), Холл (12).

А: Мэтьюз (17), Де Коло (13), Фалль (10), Каюди (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 73:60 (19:15, 17:13, 18:16, 19:16)

О: Уолкап (18), Везенков (15), Слукас (11).

Р: Тавареш (12), Муса (12), Хезоня (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 71:66 (20:14, 18:16, 12:26, 21:10)

Ж: Улановас (13), Шмитс (10), Полонара (10).

Ц: Петрушев (16), Недович (11), Вильдоса (9).

«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 81:89 (21:24, 19:12, 24:23, 17:30)

Э: Мицич (15), Брайант (13), Пляйсс (11).

Б: Хантер (18), Уинстон (14), Рубит (14), Гиффи (11).