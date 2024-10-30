«Реал» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге, «Бавария» победила «Виртус»

Сегодня, 01:33
«Олимпиакос» дома обыграл «Реал» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:69.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Саша Везенков, набравший 23 очка.
В параллельных матчах «Бавария» победила «Виртус» (87:84), а «Баскония» оказалась сильнее «Милана» (88:83).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» — «Реал» — 79:69 (17:21, 19:13, 20:25, 23:10)
О: Везенков (23), Маккиссик (15), Уолкап (12)
Р: Хезоня (15), Дэк (12), Ибака (8)
«Баскония» — «Милан» — 88:83 (20:21, 32:24, 15:18, 21:20)
Бас: Форрест (22), Луваву-Кабарро (16), Монеке (11)
М: Миротич (21), Брукс (17), Димитриевич (15)
«Виртус» — «Бавария» — 84:87 (25:19, 8:21, 27:28, 24:19)
В: Шенгелия (21), Кординье (18), Морган (17)
Б: Эдвардс (26), Напьер (16), Вейлер-Бабб (14)