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Сегодня, 01:33

«Реал» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге, «Бавария» победила «Виртус»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Олимпиакос» дома обыграл «Реал» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:69.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Саша Везенков, набравший 23 очка.

В параллельных матчах «Бавария» победила «Виртус» (87:84), а «Баскония» оказалась сильнее «Милана» (88:83).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» — «Реал» — 79:69 (17:21, 19:13, 20:25, 23:10)

О: Везенков (23), Маккиссик (15), Уолкап (12)

Р: Хезоня (15), Дэк (12), Ибака (8)

«Баскония» — «Милан» — 88:83 (20:21, 32:24, 15:18, 21:20)

Бас: Форрест (22), Луваву-Кабарро (16), Монеке (11)

М: Миротич (21), Брукс (17), Димитриевич (15)

«Виртус» — «Бавария» — 84:87 (25:19, 8:21, 27:28, 24:19)

В: Шенгелия (21), Кординье (18), Морган (17)

Б: Эдвардс (26), Напьер (16), Вейлер-Бабб (14)

БК Бавария
БК Виртус
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал

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