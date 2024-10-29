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Сегодня, 21:45

«Олимпиакос» — «Реал»: смотреть матч Евролиги онлайн

«Олимпиакос» встретится с «Реалом» в матче Евролиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Олимпиакос» и «Реал» встретятся в матче 6-го тура баскетбольной Евролиги во вторник, 29 октября. Игра пройдет в Пирее (Греция) и начнется в 22.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до старта игры и доступна при наличии подписки на ресурс.

В этом сезоне Евролиги «Олимпиакос» одержал две победы (над «Жальгирисом» и «Миланом») и потерпел три поражения (от «Фенербахче», «Анадолу Эфеса» и «Баварии»). У «Реала» — три победы (над «Партизаном», «Панатинаикосом» и «Црвеной Звездой») и два поражения (от «Баварии» и «Басконии»).

В сезоне-2023/24 оба клуба вышли в «Финал четырех»: «Реал» стал вторым, а «Олимпиакос» занял третье место.

Баскетбол
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал

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