Определилась сетка плей-ин и плей-офф Евролиги

В пятницу, 11 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги. Таким образом, определилась сетка плей-ин и плей-офф.

«Реал», занявший 7-е место в регулярном чемпионате, сыграет с «Парижем» (8 место), а «Бавария» (9-е) встретится с «Црвеной Звездой» (10-е).

Победитель пары «Реал» — «Париж» сыграет в плей-офф с «Фенербахче» (2 место), а проигравшая команда поборется с победителем пары «Бавария» — «Црвена Звезда» за выход в плей-офф, где встретится с «Олимпиакосом» (1 место).

В двух других парах плей-офф «Панатинаикос» (3 место) сыграет с «Анадолу Эфес» (6-е), а «Монако» (4-е) встретится с «Барселоной (5-е).