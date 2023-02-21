Пабло Ласо отказался возглавить сборную Израиля. У него есть предложение от «Панатинакоса»

Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо отказался возглавить сборную Израиля, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Руководители Федерации баскетбола Израиля провели встречу с 55-летним специалистом, чтобы убедить его возглавить израильскую сборную. Однако Ласо хочет работать на клубном уровне и ищет вариант с командой, которая выступает в Евролиге.

Недавно появилась информация, что «Панатинаикос» обсуждает с известным тренером возможность прихода в команду предстоящим летом.

Испанский специалист был уволен из «Реала» после того, как перенес сердечный приступ в июне 2022 года. Тренер недавно заявил, что чувствует себя прекрасно и готов к работе.

Ласо привел «Реал» к 22 титулам, включая два титула чемпиона Евролиги и шесть титулов чемпиона ACB.