«Барселона» на выезде переиграла «Панатинаикос» в Евролиге

Сегодня, 00:04
В четверг, 23 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Барселона» выиграла у «Панатинаикоса» (88:74), «Црвена Звезда» обыграла «Басконию» (74:63), АСВЕЛ дома потерпел поражение от «Маккаби» (67:85), «Альба» одержала победу над «Эфесом» (95:93).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 74:63 (21:26, 18:12, 18:11, 17:14)
Ц: Недович (20), Бентил (12), Добрич (11), Мартин (10).
Б: Томпсон (15), Гедрайтис (10), Котсар (9).
«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 74:88 (25:22, 11:21, 24:25, 14:20)
П: Папаяннис (19), Григонис (13), Томас (11).
Б: Миротич (26), Тоби (16), Хиггинс (9).
АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 67:85 (22:22, 21:24, 16:22, 8:17)
А: Де Коло (13), Нуа (12), Лайти (10).
М: Болдуин (23), Браун (18), Колсон (16).
«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 95:93 (24:21, 25:19, 19:27, 27:26)
А: Смит (25), Ло (16), Лэммерс (10).
Э: Мицич (30), Клайберн (19), Жижич (13).