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Евролига

Сегодня, 00:04

«Барселона» на выезде переиграла «Панатинаикос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 23 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» выиграла у «Панатинаикоса» (88:74), «Црвена Звезда» обыграла «Басконию» (74:63), АСВЕЛ дома потерпел поражение от «Маккаби» (67:85), «Альба» одержала победу над «Эфесом» (95:93).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 74:63 (21:26, 18:12, 18:11, 17:14)

Ц: Недович (20), Бентил (12), Добрич (11), Мартин (10).

Б: Томпсон (15), Гедрайтис (10), Котсар (9).

«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 74:88 (25:22, 11:21, 24:25, 14:20)

П: Папаяннис (19), Григонис (13), Томас (11).

Б: Миротич (26), Тоби (16), Хиггинс (9).

АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 67:85 (22:22, 21:24, 16:22, 8:17)

А: Де Коло (13), Нуа (12), Лайти (10).

М: Болдуин (23), Браун (18), Колсон (16).

«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 95:93 (24:21, 25:19, 19:27, 27:26)

А: Смит (25), Ло (16), Лэммерс (10).

Э: Мицич (30), Клайберн (19), Жижич (13).

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Барселона
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Панатинаикос
БК Црвена Звезда
Евролига
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