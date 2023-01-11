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Сегодня, 01:00

«Панатинаикос» проиграл «Фенербахче» и потерпел шестое подряд поражение в Евролиге

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Панатинаикос» проиграл «Фенербахче» дома в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 88:94 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дуэйн Бэйкон, набравший 27 очков.

«Панатинаикос» потерпел шестое подряд поражение в Евролиге и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице с 6 победами и 12 поражениями. «Фенербахче» прервал пятиматчевую серию поражений в турнире и идет на пятой строчке с 11 победами и 7 поражениями.

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«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 88:94 ОТ (19:18, 20:18, 20:15, 19:27, 10:16)

П: Бэйкон (27), Понитка (14 + 11 подборов), Уильямс, Уолтерс (оба — 11)

Ф: Хэйс (24), Гудурич, Мотли, Эдвардс (все трое — 14)

БК Панатинаикос
БК Фенербахче
Евролига
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