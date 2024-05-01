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Евролига

Сегодня, 04:33

«Панатинаикос» подал два протеста после поражения от «Маккаби» в третьем матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Панатинаикос» после поражения от «Маккаби» (83:85) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги подал два официальных протеста.

Как сообщает BasketNews, греческий клуб считает, что после того, как Матиас Лессор накрыл бросок Лоренцо Брауна за 13 секунд до конца, владение мячом должно было перейти к «Пао». Однако судьи назначили спорный мяч, который выиграл Джош Нибо, после чего Джериан Грант сфолил на Брауне, который реализовал оба штрафных броска.

Также «Панатинаикос» недоволен тем, что судьи не зафиксировали аут у Нибо после подбора за 55 секунд до конца четвертой четверти.

После трех матчей «Маккаби «ведет в серии до трех побед со счетом 2-1.

Баскетбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Панатинаикос
Евролига
2
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