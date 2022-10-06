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Евролига

6 октября, 23:42

«Реал» обыграл «Панатинаикос», «Фенербахче» был сильнее «Баварии» на старте Евролиги

Руслан Минаев

В Евролиге прошли первые пять матчей регулярного чемпионата.

«Милан» на выезде обыграл АСВЕЛ — 69:62.

«Реал» в гостях был сильнее «Панатинаикоса» — 71:68.

«Фенербахче» также на выезде победил «Баварию» — 74:62.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Милан» (Италия) — 62:69 (23:14, 21:27, 10:15, 8:13)

«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 68:71 (22:23, 15:15, 14:16, 17:17)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 84:83 (30:27, 16:21, 25:17, 13:18)

«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 62:74 (19:21, 15:19, 12:19, 16:15)

«Валенсия» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 71:81 (21:19, 12:20, 23:20, 15:22)

БК Бавария
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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