«Бавария» на выезде обыграла «Париж» в Евролиге

7 ноября, 01:35
В четверг, 6 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» на своем паркете обыграл АСВЕЛ (81:67), «Дубай» проиграл «Хапоэлю» (97:109), «Баскония» переиграла «Виртус» (87:76), «Бавария» на выезде выиграла у «Парижа» (86:82), «Монако» в овертайме победил «Маккаби» (112:107 ОТ).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19)
Ф: Мелли (12), Колсон (11), Холл (10), Биберович (10).
А: Траоре (18), Уотсон (12), Ндиайе (10).
«Дубай» (ОАЭ) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27)
Д: Бэйкон (36), Эллис (16), Петрушев (11).
Х: Брайант (25), Мицич (19), Мотли (15), Блэйкни (15), Отуру (12).
«Баскония» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)
Б: Луваву-Кабарро (16), Диалло (14), Седекерскис (13).
В: Ньянг (18 + 12 подборов), Эдвардс (13), Джеллоу (10), Морган (10), Диуф (10).
«Париж» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 82:86 (19:22, 23:31, 26:11, 14:22)
П: Робинсон (22), Ифи (21), Эррера (12).
Б: Рэтан-Мэйс (16), Обст (12), Лучич (12), Гэбриэл (12).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 107:112 ОТ (26:22, 23:24, 27:25, 20:25, 11:16)
Мак: Уокер (19),Лиф (18), Хорд (16 + 10 подборов), Соркин (15).
Мон: Джеймс (34), Тайс (17), Окобо (16), Блоссомгейм (15).