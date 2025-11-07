«Бавария» на выезде обыграла «Париж» в Евролиге

В четверг, 6 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете обыграл АСВЕЛ (81:67), «Дубай» проиграл «Хапоэлю» (97:109), «Баскония» переиграла «Виртус» (87:76), «Бавария» на выезде выиграла у «Парижа» (86:82), «Монако» в овертайме победил «Маккаби» (112:107 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19)

Ф: Мелли (12), Колсон (11), Холл (10), Биберович (10).

А: Траоре (18), Уотсон (12), Ндиайе (10).

«Дубай» (ОАЭ) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27)

Д: Бэйкон (36), Эллис (16), Петрушев (11).

Х: Брайант (25), Мицич (19), Мотли (15), Блэйкни (15), Отуру (12).

«Баскония» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)

Б: Луваву-Кабарро (16), Диалло (14), Седекерскис (13).

В: Ньянг (18 + 12 подборов), Эдвардс (13), Джеллоу (10), Морган (10), Диуф (10).

«Париж» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 82:86 (19:22, 23:31, 26:11, 14:22)

П: Робинсон (22), Ифи (21), Эррера (12).

Б: Рэтан-Мэйс (16), Обст (12), Лучич (12), Гэбриэл (12).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 107:112 ОТ (26:22, 23:24, 27:25, 20:25, 11:16)

Мак: Уокер (19),Лиф (18), Хорд (16 + 10 подборов), Соркин (15).

Мон: Джеймс (34), Тайс (17), Окобо (16), Блоссомгейм (15).