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Сегодня, 03:34

«Реал» на выезде обыграл «Париж» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 17 декабря, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.


Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 93:74 (18:24, 28:16, 31:20, 16:14)

М: Папаяннис (14), Джеймс (13), Лойд (11), Стразель (11), Окобо (10).

Б: Эдвардс (17), Фойгтманн (13), Бранкович (11).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 85:95 (23:34, 20:23, 17:18, 25:20)

М: Соркин (22), Йокубайтис (22), Блатт (14), Хорд (14).

Б: Ховард (28), Монеке (17), Седекерскис (12), Ронгавопулос (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 103:74 (38:15, 24:25, 17:20, 24:14)

П: Нанн (39), Грант (12), Слукас (9), Юртсевен (9).

М: Миротич (16), Димитриевич (15), Мэннион (11), Шилдс (11).

«Барселона» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 90:63 (20:12, 24:25, 21:16, 25:10)

Б: Пантер (25), Андерсон (18), Паркер (15), Брисуэла (11).

Ф: Колсон (15), Холл (9), Берч (8), Мэйс (8).

«Париж» (Франция) — «Реал» (Испания) — 85:96 (17:26, 31:26, 19:18, 18:26)

П: Ло (30), Ифи (21), Малкольм (11).

Р: Кампаццо (19), Хезоня (17), Муса (12), Дек (11).

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 66:86 (10:24, 20:21, 16:24, 20:17)

А: Маккормак (19), Уэтзелл (15), Томас (8).

Ж: Франсиско (16), Уокер (13), Сирвидис (9), Бирутис (9), Мэнек (9).

«Партизан» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 79:82 (21:24, 24:15, 20:27, 14:16)

П: Вашингтон (22), Джонс (16), Браун (15).

А: Маледон (21), Ловернь (17), Де Коло (14), Аженса (10).

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