«Барселона» на выезде обыграла «Партизан» в Евролиге

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Во вторник, 28 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» на своем паркете разгромил «Виртус» (111:80), «Эфес» обыграл «Милан» (89:69), «Панатинаикос» выиграл у «Баварии» (86:76), «Партизан» дома проиграл «Барселоне» (80:89), «Баскония» одержала победу над «Альбой» (93:87).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби» (Израиль) — «Виртус» (Италия) — 111:80 (28:13, 34:20, 25:20, 24:27)
М: Хиллиард (16), Браун (14), Болдуин (14), Соркин (13).
В: Оджелей (16), Абасс (13), Белинелли (8).
«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 89:69 (22:16, 25:16, 21:16, 21:21)
Э: Ларкин (18), Клайберн (16), Мицич (15).
М: Луваву-Кабарро (19), Фойгтманн (12), Дэвис (9).
«Панатинаикос» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 86:76 (21:27, 27:16, 23:11, 15:22)
П: Папаяннис (24 + 11 подборов), Томас (12), Ли (10 + 11 передач).
Б: Обст (12), Уайлер-Бэбб (12), Читэм (11).
«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 80:89 (21:25, 24:19, 13:22, 22:23)
П: Экзам (24), Пантер (16), Ледэй (10).
Б: Лапровиттола (25), Миротич (19), Веселы (14), Саторански (10).
«Баскония» (Испания) — «Альба» (Германия) — 93:87 (25:24, 19:24, 24:19, 25:20)
Б: Котсар (23 + 10 подборов), Томпсон (21 + 11 передач), Маринкович (15).
А: Ло (15), Уэтзелл (13), Блатт (11), Прочида (11).