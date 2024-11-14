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Сегодня, 00:47

«Барселона» на выезде обыграла «Партизан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 13 ноября, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Партизан» на своем паркете проиграл «Барселоне» (79:87), «Париж» одержал победу над «Жальгирисом» (83:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 79:87 (23:19, 12:30, 23:21, 21:17)

П: К. Джонс (17), Покушевски (12), Браун (10).

Б: Пантер (18), Паркер (17), Веселы (12), Мету (10).

«Париж» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 83:77 (17:16, 23:20, 22:20, 21:21)

П: Шортс (21), Малкольм (17), Ифи (10), Хэйс (10).

Ж: Браздейкис (15), Буткевичюс (12), Бирутис (11).

Баскетбол
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Партизан
Евролига

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