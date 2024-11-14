«Барселона» на выезде обыграла «Партизан»

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В среду, 13 ноября, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Партизан» на своем паркете проиграл «Барселоне» (79:87), «Париж» одержал победу над «Жальгирисом» (83:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 79:87 (23:19, 12:30, 23:21, 21:17)
П: К. Джонс (17), Покушевски (12), Браун (10).
Б: Пантер (18), Паркер (17), Веселы (12), Мету (10).
«Париж» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 83:77 (17:16, 23:20, 22:20, 21:21)
П: Шортс (21), Малкольм (17), Ифи (10), Хэйс (10).
Ж: Браздейкис (15), Буткевичюс (12), Бирутис (11).