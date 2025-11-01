Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

1 ноября, 00:42

«Барселона» на выезде обыграла «Партизан»

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 31 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» на своем паркете победил «Панатинаикос» (92:84), «Олимпиакос» выиграл у «Хапоэля» (62:58), «Баскония» обыграла «Эфес» (86:75), «Партизан» дома проиграл «Барселоне» (76:78).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26)

М: Окобо (15), Джеймс (13), Стразель (12), Блоссомгейм (11), Недович (11).

П: Нанн (26), Слукас (14), Эрнангомес (13).

«Олимпиакос» (Греция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15)

О: Везенков (14), Дорси (11), Милутинов (10 + 13 подборов).

Х: Блэйкни (13), Мицич (10), Малкольм (10).

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)

Б: Луваву-Кабарро (20), Спаньоло (19), Куруц (11), Диаките (9).

Э: Ларкин (23), Уайлер-Бэбб (16), Кординье (10), Шмитс (10).

«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20)

П: Вашингтон (21), Джонс (15 + 13 подборов), Маринкович (9), Браун (9), Бонга (9).

Б: Шенгелия (22), Клайберн (14), Саторански (13), Пантер (10), Веселы (10).

1

  • Saiga-спринтер

    Посопереживал Партизану, но не хватает им качества состава для побед над такими соперниками, как Барселона, в которой выделялся своей игрой Шенгелия. Некто якобы корреспондент Козинов и твой некий начальник Ганеев - когда поставите в календарь игр и в турнирную таблицу правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92)? Из-за этого вся таблица Евролиги левая по разнице мячей.

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    БК Анадолу Эфес
    БК Барселона
    БК Баскония
    БК Монако
    БК Олимпиакос (Пирей)
    БК Панатинаикос
    БК Партизан
    БК Хапоэль (Тель-Авив)
    Евролига
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя