«Барселона» на выезде обыграла «Партизан»

Saiga-спринтер

Посопереживал Партизану, но не хватает им качества состава для побед над такими соперниками, как Барселона, в которой выделялся своей игрой Шенгелия. Некто якобы корреспондент Козинов и твой некий начальник Ганеев - когда поставите в календарь игр и в турнирную таблицу правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92)? Из-за этого вся таблица Евролиги левая по разнице мячей.

01.11.2025