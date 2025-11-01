«Барселона» на выезде обыграла «Партизан»

1 ноября, 00:42
В пятницу, 31 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» на своем паркете победил «Панатинаикос» (92:84), «Олимпиакос» выиграл у «Хапоэля» (62:58), «Баскония» обыграла «Эфес» (86:75), «Партизан» дома проиграл «Барселоне» (76:78).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26)
М: Окобо (15), Джеймс (13), Стразель (12), Блоссомгейм (11), Недович (11).
П: Нанн (26), Слукас (14), Эрнангомес (13).
«Олимпиакос» (Греция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15)
О: Везенков (14), Дорси (11), Милутинов (10 + 13 подборов).
Х: Блэйкни (13), Мицич (10), Малкольм (10).
«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)
Б: Луваву-Кабарро (20), Спаньоло (19), Куруц (11), Диаките (9).
Э: Ларкин (23), Уайлер-Бэбб (16), Кординье (10), Шмитс (10).
«Партизан» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20)
П: Вашингтон (21), Джонс (15 + 13 подборов), Маринкович (9), Браун (9), Бонга (9).
Б: Шенгелия (22), Клайберн (14), Саторански (13), Пантер (10), Веселы (10).
Saiga-спринтер
Посопереживал Партизану, но не хватает им качества состава для побед над такими соперниками, как Барселона, в которой выделялся своей игрой Шенгелия. Некто якобы корреспондент Козинов и твой некий начальник Ганеев - когда поставите в календарь игр и в турнирную таблицу правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92)? Из-за этого вся таблица Евролиги левая по разнице мячей.
01.11.2025