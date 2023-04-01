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«Партизан» переиграл «Реал» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 31 марта, состоялось шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» на своем паркете проиграла «Монако» (81:84), «Жальгирис» победил «Валенсию» (95:74), «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса» (81:73), «Партизан» оказался сильнее «Реала» (104:90), «Баскония» разгромила «Фенербахче» (92:69), АСВЕЛ потерпел поражение от «Црвены Звезды» (60:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Монако» (Франция) — 81:84 (22:23, 18:22, 20:12, 21:27)

Б: Лучич (20), Уолден (18), Читэм (10), Бонга (9).

М: Джеймс (28), Лойд (14), Мотеюнас (9), Окобо (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Валенсия» (Испания) — 95:74 (21:16, 31:24, 22:15, 21:19)

Ж: Лекавичюс (16), Браздейкис (15), Тэйлор (12), Лукошюнас (12).

В: Уэбб (18), Риверо (17), Эванс (15).

«Олимпиакос» (Греция) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:73 (16:17, 17:21, 24:10, 24:25)

О: Блэк (21), Везенков (19), Уолкап (11 + 13 передач).

П: Ли (15), Бэйкон (14), Гудайтис (12).

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 104:90 (21:23, 28:15, 29:34, 26:18)

П: Лессор (16), Пантер (16), Экзам (15), Наннэлли (14).

Р: Муса (22), Хезоня (17), Дек (17).

«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 92:69 (25:27, 13:17, 22:14, 32:11)

Б: Маринкович (35), Томпсон (13), Гедрайтис (12 + 10 подборов), Хоммес (12).

Ф: Мотли (18), Эдвардс (16), Биберович (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 60:76 (19:17, 23:20, 11:19, 7:20)

А: Де Коло (14), Бост (11), Каюди (11).

Ц: Добрич (18), Кампаццо (11), Вильдоса (10), Бентил (10).

БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Реал
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
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