«Реал» сравнял счет в серии с «Партизаном». Команды ждет пятый решающий матч

Сегодня, 00:08
«Реал» выиграл у «Партизана» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги — 85:78. Счет в серии стал равный — 2-2.
В другой встрече «Маккаби» переиграл «Монако» (104:69) и тоже сравнял счет в серии — 2-2.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Четвертые матчи
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 104:69 (17:24, 30:12, 32:17, 25:16)
Мак: Браун (22), Болдуин (19), Пойтресс (12), ДиБартоломео (11), Хиллиард (11).
Мон: Джеймс (13), Браун (12), Мотеюнас (11).
Счет в серии: 2-2.
«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 78:85 (15:27, 27:18, 13:16, 23:24)
П: Ледэй (25), Папапетру (18), Лессор (11).
Р: Ханга (15), Тавареш (15), Дек (14), Муса (14).
Счет в серии: 2-2.