«Реал» обыграл «Партизан» и вышел вперед в серии

«Реал» выиграл у «Партизана» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 82:80. Счет в серии стал 2-1 в пользу мадридской команды.

«Монако» выиграл у «Маккаби» (83:78) и вышел вперед в серии — 2-1.

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 78:83 (16:22, 16:19, 25:19, 21:23)

Мак: Колсон (17), Болдуин (16), Браун (12), ДиБартоломео (9).

Мон: Джеймс (21), Лойд (15), Окобо (12), Браун (11), Мотеюнас (9).

Счет в серии: 1-2.

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 80:82 (32:19, 16:26, 15:21, 17:16)

П: Смаилагич (15), Ледэй (15), Наннэлли (13), Мадар (12), Экзам (11).

Р: Тавареш (26 + 11 подборов), Уильямс-Госс (22), Хезоня (12 + 14 подборов).

Счет в серии: 1-2.