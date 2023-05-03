«Реал» обыграл «Партизан» и вышел вперед в серии

Сегодня, 00:08
«Реал» выиграл у «Партизана» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 82:80. Счет в серии стал 2-1 в пользу мадридской команды.
«Монако» выиграл у «Маккаби» (83:78) и вышел вперед в серии — 2-1.
Евролига
1/4 финала
Третьи матчи
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 78:83 (16:22, 16:19, 25:19, 21:23)
Мак: Колсон (17), Болдуин (16), Браун (12), ДиБартоломео (9).
Мон: Джеймс (21), Лойд (15), Окобо (12), Браун (11), Мотеюнас (9).
Счет в серии: 1-2.
«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 80:82 (32:19, 16:26, 15:21, 17:16)
П: Смаилагич (15), Ледэй (15), Наннэлли (13), Мадар (12), Экзам (11).
Р: Тавареш (26 + 11 подборов), Уильямс-Госс (22), Хезоня (12 + 14 подборов).
Счет в серии: 1-2.