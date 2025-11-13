Видео
13 ноября, 15:08

Паскуаль стал главным тренером «Барселоны»

Алина Савинова

«Барселона» объявила о возвращении Хавьера Паскуаля на пост главного тренера команды.

53-летний специалист подписал контракт с каталонским клубом до 2028 года. Ранее об этом «СЭ» сообщил официальный представитель Паскуаля Вадим Михалевский.

Паскуаль возглавлял «Барселону Б» с 2004 по 2005 год. С 2005-го по 2008-й он был ассистентом Душко Ивановича в главной команде, а затем стал главным тренером «Барселоны», проработав на этом посту до 2016 года. Под его руководством каталонцы выиграли Евролигу в сезоне-2009/10.

На протяжении последних пяти лет Паскуаль тренировал «Зенит», принеся сине-бело-голубым четыре титула, включая первое чемпионство в Единой лиге ВТБ.

2

  • Алексей Зуев

    Не такой и большой он.Маловато успехов у него,кроме руководства таким клубом,как Барселона.Есть более именитые тренеры с многими титулами.И возвращение в Барселону не принесет ей успеха.Клайберн,Шенгелия уже сбитые летчики,от них ждать чего то уже поздно.

    13.11.2025

  • фанат

    Интересно какие деньги должны были держать такого большого тренера в этой стране 5 лет (беги Форест беги).

    13.11.2025

