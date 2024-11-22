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«Реал» переиграл «Альбу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 21 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете проиграл «Парижу» (84:93), «Монако» переиграл АСВЕЛ (103:92), «Црвена Звезда» потерпела поражение от «Партизана» (77:89), «Олимпиакос» выиграл у «Басконии» (92:69), «Милан» победил «Маккаби» (98:86), а «Реал» дома переиграл «Альбу» (98:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Париж» (Франция) — 84:93 (20:22, 19:21, 19:23, 26:27)

«Монако» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 103:92 (20:25, 18:15, 37:24, 28:28)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Партизан» (Сербия) — 77:89 (21:19, 18:26, 16:18, 22:26)

«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 92:69 (30:24, 26:14, 17:15, 19:16)

«Милан» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 98:86 (20:22, 30:21, 29:27, 19:16)

«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 98:84 (23:22, 32:33, 24:13, 19:16)

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