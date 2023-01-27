«Реал» в овертайме выиграл у «Барселоны»

В четверг, 26 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете в овертайме переиграл «Барселону» (91:86 ОТ), «Альба» дома потерпела поражение от «Валенсии» (88:94), «Панатинаикос» выиграл у «Жальгириса» (89:65), «Монако» разгромил «Милан» (101:88), АСВЕЛ одержал победу над «Фенербахче» (91:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 91:86 ОТ (16:20, 16:19, 18:20, 23:14, 18:13)

Р: Дек (23), Юль (19), Муса (18).

Б: Миротич (17), Саторански (12), Веселы (12).

«Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 88:94 (25:24, 22:26, 21:17, 20:27)

А: Ло (25), Тиманн (17), Блатт (11), Зусман (11).

В: Харпер (20), Джонс (16), Александер (14).

«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 89:65 (19:24, 8:18, 37:16, 25:7)

П: Ли (24), Бэйкон (13), Понитка (13), Папаяннис (12).

Ж: Шмитс (11), Лекавичюс (9), Бирутис (9).

«Монако» (Франция) — «Милан» (Италия) — 101:88 (29:22, 28:28, 23:24, 21:14)

Мон: Окобо (19), Джеймс (18 + 10 передач), Браун (15).

Мил: Луваву-Кабарро (19), Митру-Лонг (14), Холл (12), Томас (12).

АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:77 (25:12, 23:21, 23:22, 20:22)

А: Де Коло (26), Бост (15), Ризашер (10), Обасоан (10).

Ф: Эдвардс (22), Хэйс (12), Уилбекин (10).