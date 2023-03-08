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Евролига

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«Реал» проиграл «Басконии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 7 марта, были сыграны шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» обыграл «Барселону» (77:70), «Альба» потерпела поражение от «Жальгириса» (63:66), «Партизан» выиграл у «Виртуса» (88:79), «Валенсия» проиграла «Милану» (84:88), «Реал» дома уступил «Басконии» (81:85), «Бавария» одержала победу над АСВЕЛ (76:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 77:70 (11:20, 18:7, 21:18, 27:25)

О: Маккиссик (16), Ларендзакис (14), Везенков (13).

Б: Миротич (19), Лапровиттола (15), Шанлы (13).

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 63:66 (14:15, 13:18, 18:11, 18:22)

А: Смит (10), Ло (10), Сикма (10 + 10 подборов).

Ж: Тэйлор (14), Улановас (10), Полонара (9).

«Виртус» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 79:88 (26:28, 21:17, 16:20, 16:23)

В: Жете (14), Оджелей (13), Мики (13), Теодосич (11 + 11 передач).

П: Пантер (17), Экзам (17), Наннэлли (16), Мадар (11).

«Валенсия» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:88 (21:17, 21:22, 13:26, 29:23)

В: Джонс (19), Пуэрто (15), Харпер (15), Риверо (10).

М: Напьер (28), Пангос (13), Риччи (12), Мелли (11).

«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 81:85 (22:17, 21:23, 22:22, 16:23)

Р: Муса (21), Тавареш (13), Пуарье (10).

Б: Костелло (20), Томпсон (18 + 14 передач), Котсар (13).

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:72 (21:19, 17:17, 15:14, 23:22)

Б: Обст (15), Сили (12), Уолден (10).

А: Бост (18), Лайти (13), Фалль (12).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Баскония
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Валенсия
Евролига
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