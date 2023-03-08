«Реал» проиграл «Басконии» в Евролиге

Во вторник, 7 марта, были сыграны шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» обыграл «Барселону» (77:70), «Альба» потерпела поражение от «Жальгириса» (63:66), «Партизан» выиграл у «Виртуса» (88:79), «Валенсия» проиграла «Милану» (84:88), «Реал» дома уступил «Басконии» (81:85), «Бавария» одержала победу над АСВЕЛ (76:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 77:70 (11:20, 18:7, 21:18, 27:25)

О: Маккиссик (16), Ларендзакис (14), Везенков (13).

Б: Миротич (19), Лапровиттола (15), Шанлы (13).

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 63:66 (14:15, 13:18, 18:11, 18:22)

А: Смит (10), Ло (10), Сикма (10 + 10 подборов).

Ж: Тэйлор (14), Улановас (10), Полонара (9).

«Виртус» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 79:88 (26:28, 21:17, 16:20, 16:23)

В: Жете (14), Оджелей (13), Мики (13), Теодосич (11 + 11 передач).

П: Пантер (17), Экзам (17), Наннэлли (16), Мадар (11).

«Валенсия» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:88 (21:17, 21:22, 13:26, 29:23)

В: Джонс (19), Пуэрто (15), Харпер (15), Риверо (10).

М: Напьер (28), Пангос (13), Риччи (12), Мелли (11).

«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 81:85 (22:17, 21:23, 22:22, 16:23)

Р: Муса (21), Тавареш (13), Пуарье (10).

Б: Костелло (20), Томпсон (18 + 14 передач), Котсар (13).

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:72 (21:19, 17:17, 15:14, 23:22)

Б: Обст (15), Сили (12), Уолден (10).

А: Бост (18), Лайти (13), Фалль (12).