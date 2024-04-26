«Реал» во второй раз обыграл «Басконию» в плей-офф Евролиги

В четверг, 25 апреля, состоялись два матча 1/4 финала Евролиги. «Панатинаикос» обыграл «Маккаби» (95:79) и сравнял счет в серии (1-1), а «Реал» выиграл у «Басконии» (101:90), увеличив преимущество в серии — 2-0. Евролига Плей-офф 1/4 финала Вторые матчи «Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 95:79 (20:28, 31:11, 20:21, 24:19) П: Слукас (29), Папапетру (15), Митоглу (14), Лессор (11). М: Браун (18), Дж. Коэн (12), Кливленд (12), Блатт (11). Счет в серии: 1-1. «Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 101:90 (23:21, 23:19, 28:23, 27:27) Р: Кампаццо (24), Ябуселе (16), Серхио Юль (13). Б: Маринкович (20), Миллер-Макинтайр (13), Ховард (12). Счет в серии: 2-0.