«Реал» обыграл «Баварию» в Евролиге

Сегодня, 00:14
В четверг, 6 апреля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 68:67 (17:17, 25:28, 14:7, 12:15)
Ж: Шмитс (13), Тэйлор (12), Браздейкис (9).
М: Болдуин (12 + 10 передач), Мартин (12), Браун (11), Нибо (11).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:79 (26:30, 19:17, 20:12, 22:20)
Ц: Кампаццо (20), Холланд (17), Вильдоса (12), Петрушев (12).
О: Везенков (16), Уолкап (15), Слукас (13).
«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 103:86 (23:17, 25:23, 24:24, 31:22)
Ф: Хэйс (26), Дорси (17), Пьер (17), Калатес (14).
Э: Клайберн (21), Мицич (16), Ларкин (13).
«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 79:68 (17:19, 23:19, 18:19, 21:11)
Вал: Эванс (15), Александер (14), Джонс (10), Радебу (9).
Вир: Оджелей (21), Жете (10), Мэннион (9), Мики (9).
«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 79:67 (19:13, 21:23, 16:8, 23:23)
Р: Хезоня (20), Муса (11), Ябуселе (10).
Б: Обст (21), Читэм (20), Уайлер-Бэбб (8).
«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 120:100 (32:24, 23:27, 33:24, 32:25)
Б: Томпсон (23 + 12 передач), Гедрайтис (19), Котсар (15), Хоммес (12).
А: Мэтьюз (25), Де Коло (19), Бост (12), Лайти (12).