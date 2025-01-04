«Реал» обыграл «Баварию» в Евролиге

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В пятницу, 3 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Реал» выиграл у «Баварии» (88:76), «Партизан» переиграл «Маккаби» (98:75), «Панатинаикос» одержал победу над «Виртусом» (111:90), «Фенербахче» победил «Эфес» (84:76), «Париж» дома проиграл «Барселоне» (79:90).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 84:76 (24:24, 19:16, 21:16, 20:20)
Ф: Гудурич (17), Биберович (17), Холл (11).
Э: Брайант (16), Ларкин (15), Нвора (12), Пуарье (12).
«Панатинаикос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 111:90 (30:23, 24:19, 25:24, 32:24)
П: Нанн (27), Юртсевен (27), Эрнангомес (16), Браун (12).
В: Клайберн (25), Диуф (15), Гражулис (12), Кординье (11).
«Париж» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 79:90 (19:25, 17:15, 19:25, 24:25)
П: Шортс (20), Ло (18), Ифи (14), Уорд (13).
Б: Эрнангомес (23 + 10 подборов), Мету (13), Пантер (12), Саторански (12).
«Партизан» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 98:75 (27:12, 21:20, 22:15, 28:28)
П: Браун (21), Дэвис (16), Вашингтон (13).
М: Блатт (16), ДиБартоломео (15), Хорд (12).
«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 88:76 (23:16, 24:14, 15:20, 26:26)
Р: Муса (15), Хезоня (14), Кампаццо (13).
Б: Эдвардс (18), Напьер (17), Букер (11).