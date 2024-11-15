«Реал» дома проиграл «Эфесу» в матче Евролиги

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В четверг, 14 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:94 (24:29, 29:13, 10:28, 28:24)
М: Хорд (20), Рэндолф (15), Соркин (13), Блатт (12).
О: Везенков (21), Фурнье (20), Милутинов (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 77:74 (24:20, 19:12, 15:19, 19:23)
А: Маледон (26), Ловернь (13 + 10 подборов), Лайти (12).
Ц: Петрушев (18), Кэнан (14), дос Сантос (13).
«Бавария» (Германия) — «Альба» (Германия) — 115:86 (28:27, 34:15, 34:14, 19:30)
Б: Эдвардс (25), Букер (18), Уайлер-Бэбб (12 + 11 передач), Обст (11).
А: Спаньоло (23), Уильямс (16), Уэтзелл (11), Рапикве (11).
«Баскония» (Испания) — «Монако» (Франция) — 75:87 (7:24, 17:23, 31:14, 20:26)
Б: Седекерскис (16), Монеке (16), Холл (12 + 11 подборов), Ронгавопулос (11).
М: Джеймс (16), Окобо (15), Лойд (9), Диалло (9), Блоссомгейм (9).
«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 64:74 (6:19, 19:28, 24:11, 15:16)
Р: Кампаццо (20), Хезоня (13), Дек (10).
Э: райант (13), Нвора (10), Томпсон (10).