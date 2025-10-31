«Реал» разгромил «Фенербахче» в матче Евролиги

31 октября, 01:21
В четверг, 30 октября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» разгромил АСВЕЛ (96:59), «Маккаби» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (92:99), «Милан» выиграл у «Парижа» (86:77), «Валенсия» обыграла «Дубай» (80:78), «Бавария» победила «Виртус» (86:70), «Реал» переиграл «Фенербахче» (84:58).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15)
Ж: Франсиско (15), Райт (14), Ло (11), Тубелис (11).
А: Уотсон (14), Сельяс (8), Лайти (7).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:99 (26:33, 22:25, 23:19, 21:22)
М: Хорд (20), Уокер (18), Бриссетт (12), Соркин (11).
Ц: Миллер-Макинтайр (23 + 12 передач), Монеке (16), Изунду (15), Мотеюнас (11).
«Милан» (Италия) — «Париж» (Франция) — 86:77 (23:15, 24:12, 20:26, 19:24)
М: Букер (13), Брукс (12), Мэннион (10), Шилдс (10).
П: Ифи (24), Робинсон (11), Эррера (11).
«Валенсия» (Испания) — «Дубай» (ОАЭ) — 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14)
В: Тэйлор (19), Мур (15), Бадио (12).
Д: Эллис (18), Петрушев (17), Бэйкон (10).
«Бавария» (Германия) — «Виртус Б» (Италия) — 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15)
Б: Обст (21), Майк (17), Джессап (12), Фойгтманн (10).
В: Смаилагич (17), Эдвардс (16), Олстон (10).
«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23)
Р: Маледон (15), Лайлс (14), Тавареш (13).
Ф: Болдуин (14), Бейкот (10), Хортон-Такер (10).
Saiga-спринтер
Козя - когда поставите правильный счет матча Маккаби- Барселона (71:92) в Евролиге?
31.10.2025