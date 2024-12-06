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«Реал» дома проиграл «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 5 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Эфес» (Турция) — 85:72 (27:17, 21:13, 15:23, 22:19)

Ж: Уокер (18), Франсиско (16), Сирвидис (14).

Э: Брайант (23), Томпсон (10), Пуарье (9).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Барселона» (Испания) — 86:88 (16:22, 28:15, 22:27, 20:24)

М: Хорд (20), Блатт (14 + 10 передач), Рэндолф (12).

Б: Пантер (18), Паркер (18), Андерсон (16), Эрнангомес (11).

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 94:80 (23:23, 21:21, 25:17, 25:19)

Бав: Эдвардс (27), Обст (18), Букер (18).

Бас: Монеке (25 + 11 подборов), Ховард (19), Седекерскис (10).

«Партизан» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 91:73 (20:20, 24:17, 20:12, 27:24)

Пар: К. Джонс (18), Браун (17), Бонга (13), Джонс (12 + 10 подборов).

Пан: Слукас (15), Эрнангомес (13), Лессор (13), Нанн (12).

«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 70:82 (20:12, 11:25, 16:23, 23:22)

Р: Кампаццо (14), Тавареш (13), Серхио Юль (10).

Ф: Хэйс (33), Болдуин (10), Гудурич (7), Берч (7), Мелли (7).

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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