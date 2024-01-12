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Евролига

Сегодня, 01:23

«Реал» в овертайме обыграл «Валенсию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 11 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» в овертайме выиграл у «Баварии» (98:91 ОТ), «Панатинаикос» победил «Монако» (88:63), «Милан» дома проиграл «Црвене Звезде» (62:76), «Реал» в овертайме обыграл «Валенсию» (96:86 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 98:91 OT (22:22, 16:17, 19:20, 24:22, 17:10)

Ф: Уилбекин (30), Пьер (15 + 10 подборов), Дорси (13), Мотли (12).

Б: Франсиско (21), Букер (16), Обст (15), Лучич (11).

"Панатинаикос" (Греция) — «Монако» (Франция) — 88:63 (27:12, 16:18, 21:14, 24:19)

П: Лессор (23), Нанн (21), Митоглу (12), Эрнангомес (10).

М: Мотеюнас (13), Джеймс (11), Стразель (11).

"Милан" (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 62:76 (15:23, 16:24, 16:10, 15:19)

М: Бортолани (14), Пойтресс (12), Холл (6), Напьер (6), Хайнс (6).

Ц: Гедрайтис (22), Боломбой (14), Теодосич (9), Недович (8).

«Реал» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 96:86 ОТ (16:24, 19:16, 23:15, 24:27, 14:4)

Р: Тавареш (18), Серхио Юль (16), Кампаццо (14), Муса (13), Хезоня (10).

В: Дэвис (19), Джонс (17), Йович (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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