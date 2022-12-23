«Реал» обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги

«Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл французский АСВЕЛ со счетом 92:73.

Самым результативным на паркете стал центровой мадридцев Винсент Пуарье, набравший 19 очков.

После этого матча «Реал» с 10 победами занимает четвертое место, АСВЕЛ с 6 победами — на 15-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 92:73 (25:22, 20:12, 25:25, 22:14)

«Баскония» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 90:79 (17:14, 28:17, 18:20, 27:28)

«Фенербахче» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 72:73 (19:16, 18:17, 20:18, 15:22)

22 декабря.