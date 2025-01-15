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Сегодня, 02:37

«Реал» выиграл у «Маккаби» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 14 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 62:93 (20:31, 14:14, 9:29, 19:19)

А: Аженса (14), Харрисон (9), Ли (8).

П: Джонс (22), Лундберг (18), Браун (16.

«Милан» (Италия) — «Альба» (Германия) — 100:68 (23:19, 24:24, 31:10, 22:15)

М: Миротич (21), Ледэй (18), Шилдс (16).

А: Уэтзелл (13), Маккормак (11), Прочида (9).

«Париж» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 88:84 (19:13, 18:26, 22:20, 29:25)

П: Шортс (17), Ифи (14), Малкольм (12).

Э: Брайант (21), Пуарье (14 + 11 подборов), Ларкин (13), Томпсон (12).

«Баскония» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 101:102 ОТ (17:16, 25:24, 27:27, 20:22, 12:13)

Б: Луваву-Кабарро (25), Шаманич (17), Ронгавопулос (14), Холл (11 + 10 подборов), Форрест (11).

О: Фурнье (22), Маккиссик (22), Уильямс-Госс (19), Везенков (19), Фалль (12).

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23)

Р: Кампаццо (31), Хезоня (25), Муса (20).

М: Йокубайтис (20), Хорд (19), Соркин (17), Рэндолф (14), Блатт (14).

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