«Реал» обыграл «Милан» в Евролиге

Сегодня, 01:19
«Реал» на своем паркете переиграл «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 91:87.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) - «Партизан» (Сербия) — 84:97 (23:11, 14:28, 27:24, 20:34)
Э: Клайберн (22), Брайант (16), Мицич (15).
П: Пантер (19), Лессор (17), Ледэй (16), Наннэлли (16).
«Жальгирис» (Литва) - «Олимпиакос» (Греция) — 72:74 (17:15, 17:25, 15:21, 23:13)
Ж: Шмитс (18), Димша (17), Улановас (12).
О: Везенков (25), Маккиссик (18), Папаниколау (8).
«Монако» (Франция) — «Виртус» (Италия) — 81:68 (21:22, 20:15, 22:16, 18:15)
М: Окобо (21), Лойд (15), Холл (13).
В: Мики (14), Абасс (12), Теодосич (10).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 93:79 (29:23, 20:22, 23:20, 21:14)
М: Болдуин (24), Браун (17), Нибо (15 + 14 подборов).
Б: Гедрайтис (18), Томпсон (17), Хоммес (12), Котсар (12).
«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 82:80 (22:21, 21:21, 18:18, 21:20)
В: Дублевич (18), Харпер (15), Джонс (9).
Ф: Гудурич (23), Мотли (19), Хэйс (11).
«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 91:87 (24:23, 18:17, 25:26, 24:21)
Р: Муса (27), Тавареш (17), Хезоня (12), Ябуселе (12).
М: Напьер (17), Мелли (16), Тонут (14), Бэрон (13).
АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 82:86 (26:20, 17:32, 19:18, 20:16)
А: Фалль (13 + 12 подборов), Де Коло (12), Нуа (9).
П: Ли (14), Бэйкон (13), Уильямс (13), Григонис (9), Мандзукас (9).