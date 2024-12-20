«Реал» переиграл «Монако» в Евролиге

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В четверг, 19 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Реал» на своем паркете обыграл «Монако» (94:72), «Панатинаикос» разгромил «Басконию» (104:69).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 104:69 (33:12, 20:23, 23:20, 28:14)
П: Нанн (26), Браун (18), Эрнангомес (11), Лессор (10).
Б: Монеке (16), Болдуин (13), Райесте (8), Седекерскис (8).
«Реал» (Испания) — «Монако» (Франция) — 94:72 (29:22, 24:13, 24:12, 17:25)
Р: Муса (22), Хезоня (13), Кампаццо (12), Дек (12).
М: Джеймс (19), Лойд (13), Мотеюнас (12), Стразель (10).