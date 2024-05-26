«Панатинаикос» победил «Реал» и стал чемпионом Евролиги

Сегодня, 23:14
«Панатинаикос» одержал победу над «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги сезона-2023/24 — 95:80. Встреча прошла на территории «Uber Арены» в Берлине (Германия).
Самым результативным игроком матча стал защитник греческой команды Костас Слукас, который набрал 24 очка.
«Панатинаикос» выиграл турнир впервые с 2011 года. В прошлом сезоне победителем Евролиги стал «Реал».
Ранее «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги. Игра завершилась со счетом 87:84 в пользу клуба из Греции.
Евролига
Финал
«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31)
26 мая. Берлин. «Uber Arena».