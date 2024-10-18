«Реал» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

В четверг, 17 октября, были сыграны пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Париж» (Франция) — 109:107 (24:21, 30:26, 27:31, 28:29)

Б: Эдвардс (32), Напьер (27), Букер (21), да Силва (13).

П: Шортс (22), Уорд (18), Ифи (16), Малкольм (15), Янтунен (12).

«Милан» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 82:85 (24:17, 25:14, 17:17, 16:37)

М: Миротич (17 + 11 подборов), Шилдс (14), Ледэй (13), Больмаро (12), Димитриевич (11).

Ж: Гедрайтис (21), Франсиско (17), Сирвидис (11).

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 90:86 (28:19, 15:19, 27:20, 20:28)

Р: Кампаццо (19), Муса (15), Абальде (13), Дек (11).

П: Нанн (23), Эрнангомес (16), Осман (13), Папапетру (12).

«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 71:78 (16:15, 15:23, 16:20, 24:20)

А: Херманнссон (13), Спаньоло (13), Уильямс (12), Олинде (12).

Ф: Хэйс (14), Болдуин (13), Биберович (12), Мелли (12).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Партизан» (Сербия) — 79:91 (27:28, 19:14, 18:24, 15:25)

М: Рэндолф (19), Риверо (15), Хорд (14), Соркин (11).

П: Браун (20), Бонга (14), Ниликина (12), К. Джонс (11), Лундберг (11).