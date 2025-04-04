«Реал» переиграл «Париж» в Евролиге

В четверг, 3 апреля, были сыграны четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» переиграл «Партизан» (70:66), «Монако» дома проиграл «Панатинаикосу» (76:88), «Маккаби» победил «Баварию» (93:90), «Реал» обыграл «Париж» (105:104).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17)

Ж: Франсиско (15), Смаилагич (14), Бирутис (9).

П: К. Джонс (23), Дэвис (10), Бонга (9).

«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:88 (21:32, 20:17, 12:16, 23:23)

М: Тайс (18), Диалло (16), Окобо (13), Блоссомгейм (12).

П: Нанн (37), Грант (14), Юртсевен (8).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 93:90 (17:22, 31:22, 13:30, 32:16)

М: Кларк (20), Рэндолф (17), Йокубайтис (12), Майер (11).

Б: Эдвардс (33), Напьер (17), Обст (9).

«Реал» (Испания) — «Париж» (Франция) — 105:104 (23:28, 30:25, 21:27, 31:24)

Р: Хезоня (26), Муса (20), Фелис (15), Тавареш (15).

П: Шортс (24 + 10 передач), Ифи (23), Уорд (18 + 10 подборов), Янтунен (13).