«Реал» во второй раз проиграл «Партизану»

«Партизан» переиграл «Реал» во втором матче 1/4 финала Евролиги — 95:80. Счет в серии стал 2-0 в пользу сербской команды.

В другой встрече «Монако» переиграл «Маккаби» и сравнял счет в серии.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи

«Монако» (Франция) — «Маккаби» (Израиль) — 86:74 (22:18, 20:23, 25:13, 19:20)

Мон: Лойд (33), Уаттара (12), Джеймс (11), Окобо (11).

Мак: Болдуин (17), Браун (16), Нибо (8), Хиллиард (8).

Счет в серии: 1-1.

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 80:95 (21:31, 16:20, 25:24, 18:20)

Р: Хезоня (16), Руди Фернандес (16), Муса (13), Пуарье (12).

П: Экзам (19), Наннэлли (16), Ледэй (15), Пантер (14).

Счет в серии: 0-2.