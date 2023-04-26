«Реал» проиграл «Партизану» в первом матче 1/4 финала Евролиги

«Реал» на своем паркете проиграл «Партизану» в первом матче 1/4 финала Евролиги — 87:89. Атакующий защитник Кевин Пантер стал самым результативным игроком встречи. Его трехочковый бросок на последних минутах принес команде победу.

В другом четвертьфинале «Маккаби» на выезде выиграл у «Монако». Разыгрывающий защитник израильской команды Уэйд Болдуин набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)

Мон: Джеймс (15), Диалло (15), Окобо (12), Мотеюнас (12).

Мак: Болдуин (20), Браун (15), Нибо (12), Колсон (11).

Счет в серии: 0-1.

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)

Р: Дек (24), Ябуселе (14), Тавареш (12), Муса (10).

П: Пантер (26), Ледэй (13), Смаилагич (11), Экзам (11), Лессор (11).

Счет в серии: 0-1