«Реал» обыграл «Партизан» в матче Евролиги

В среду, 15 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Панатинаикос» победил АСВЕЛ (91:85), «Реал» выиграл у «Партизана» (93:86), «Виртус» победил «Монако» (77:73), «Валенсия» потерпела поражение от «Хапоэль» (93:100), «Париж» одержал победу над «Басконией» (105:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 91:85 (26:19, 22:20, 20:21, 23:25)

П: Нанн (26), Холмс (24 + 10 подборов), Осман (12).

А: Де Коло (18), Лайти (13), Траоре (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 77:73 (19:19, 18:15, 22:19, 18:20)

В: Эдвардс (24), Ньянг (10), Вильдоса (8).

М: Миротич (16), Диалло (11), Джеймс (10), Тайс (10).

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30)

Р: Тавареш (19), Лайлс (17), Маледон (16), Окики (14).

П: Паркер (23), Маринкович (13), Вашингтон (11), Озетковски (11).

«Валенсия» (Испания) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 93:100 (18:27, 29:22, 23:31, 23:20)

В: Мур (22), Томпсон (13), Руверс (13), Сако (11).

Х: Мицич (24), Блэйкни (17), Брайант (16), Джонс (14), Мотли (14).

«Париж» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 105:87 (30:21, 21:26, 28:24, 26:16)

П: Ифи (29), Робинсон (21), Эррера (14), Морган (12).

Б: Луваву-Кабарро (20), Диалло (15), Шаманич (15), Ноуэлл (14).