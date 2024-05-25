«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в финале Евролиги

В пятницу, 24 мая, в Берлине стартовал «Финал четырех» Евролиги сезона-2023/24.

В первом полуфинальном матче «Панатинаикос» переиграл «Фенербахче» (73:57), а позже «Реал» победил «Олимпиакос» (87:76).

Матч за 3-е место и финал пройдут в воскресенье, 26 мая.

Евролига

Финал четырех

Полуфиналы

«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 73:57 (22:13, 16:23, 18:14, 17:7)

П: Лессор (17 + 10 подборов), Нанн (14), Грант (13).

Ф: Хэйс (14), Гудурич (10), Сестина (10).

«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:76 (28:10, 28:27, 15:21, 16:18)

Р: Муса (20), Хезоня (12), Ябуселе (11), Пуарье (11).

О: Питерс (23), Маккиссик (17), Уильямс-Госс (15).