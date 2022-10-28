«Реал» на своем паркете проиграл «Виртусу»

В четверг, 27 октября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» у себя дома потерпел поражение от «Виртуса» (92:95), «Монако» на выезде выиграл у «Олимпиакоса» (81:76), «Маккаби» обыграл «Панатинаикос» (85:74), «Партизан» переиграл «Жальгирис» (87:76), «Альба» проиграла «Валенсии» (73:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 76:81 (16:17, 21:16, 14:23, 25:25)

О: Маккиссик (15), Везенков (13), Уолкап (10), Слукас (10), Боломбой (10).

М: Окобо (23), Джеймс (20), Лойд (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:74 (20:17, 27:25, 22:17, 16:15)

М: Браун (22), Болдуин (14), Нибо (13).

П: Уильямс (17), Понитка (12), Папаяннис (11).

«Валенсия» (Испания) — «Альба» (Германия) — 87:73 (23:20, 27:19, 22:16, 15:18)

В: Джонс (20), Дублевич (16), Александер (12).

А: Олинде (15), Кумадже (15 + 10 подборов), Прочида (9), Лэммерс (9).

«Партизан» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 87:76 (20:22, 24:14, 16:21, 27:19)

П: Пантер (26), Экзам (11), Наннэлли (10), Ледэй (10), Лессор (10).

Ж: Эванс (16), Шмитс (11), Браздейкис (10).

«Реал» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 92:95 (24:18, 21:23, 19:27, 28:27)

Р: Дек (28), Муса (13), Тавареш (13 + 10 подборов).

В: Лундберг (18), Теодосич (14), Кординье (12), Жете (12).