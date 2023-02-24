«Реал» переиграл «Жальгирис» в Евролиге

В четверг, 23 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» выиграл у «Жальгириса» (96:69), «Милан» переиграл «Панатинаикос» (78:76), «Маккаби» обыграл «Баварию» (90:82), «Партизан» на своем паркете потерпел поражение от «Фенербахче» (94:97).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 90:82 (18:18, 21:26, 22:23, 29:15)

М: Браун (27), Болдуин (15), Колсон (15).

Б: Уолден (19), Обст (14), Гиффи (11).

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 78:76 (20:21, 20:18, 24:21, 14:16)

М: Напьер (16), Дэвис (16), Мелли (14).

П: Уильямс (21), Бэйкон (14), Ли (13).

«Реал» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 96:69 (22:24, 31:14, 23:14, 20:17)

Р: Муса (17), Тавареш (16), Уильямс-Госс (12), Дек (12).

Ж: Браздейкис (16), Тэйлор (8), Лекавичюс (8), Буткевичюс (8).

«Партизан» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 94:97 (22:22, 24:25, 23:21, 25:29)

П: Пантер (25), Мадар (15), Лессор (15 + 11 подборов).

Ф: Гудурич (23), Пьер (21), Уилбекин (15), Мотли (14).