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Евролига

Сегодня, 01:27

«Реал» дома проиграл «Жальгирису»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 12 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 69:99 (19:17, 19:26, 16:29, 15:27)

«Альба» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 90:91 (28:30, 18:21, 18:23, 26:17)

«Баскония» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 81:82 (21:21, 17:17, 19:18, 24:26)

«Бавария» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 98:93 (22:30, 21:20, 24:22, 31:21)

«Реал» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 83:92 (19:24, 19:30, 22:18, 23:20)

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