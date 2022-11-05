«Барселона» обыграла «Фенербахче», «Олимпиакос» дома потерпел поражение от «Валенсии»

В четверг, 4 ноября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» выиграла у «Фенербахче» (81:80), «Жальгирис» переиграл «Альбу» (88:81), «Олимпиакос» на своем паркете потерпел поражение от «Валенсии» (82:83), «Монако» выиграл у «Црвены Звезды» (85:77), «Виртус» проиграл АСВЕЛ (79:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 88:81 (13:25, 19:19, 22:17, 34:20)

Ж: Улановас (21), Эванс (15), Браздейкис (14), Шмитс (14).

А: Смит (14), Блатт (12), Прочида (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 82:83 (28:22, 19:12, 24:24, 11:25)

О: Везенков (20), Уолкап (12), Слукас (11).

В: Джонс (17), Дублевич (17), Александер (10).

«Барселона» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 81:80 (21:19, 18:17, 23:13, 19:31)

Б: Лапровиттола (26), Калинич (14), Тоби (13).

Ф: Мотли (23), Гудурич (11), Махмутоглу (11).

«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:77 (17:19, 21:12, 21:22, 26:24)

М: Джеймс (21), Лойд (20), Мотеюнас (13).

Ц: Петрушев (16 + 12 подборов), Бентил (14), Недович (13).

«Виртус» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 79:84 (22:18, 28:18, 14:27, 15:21)

В: Теодосич (14), Лундберг (13), Бако (12), Оджелей (11).

А: Лайти (16), Мэтьюз (16), Нуа (14), Де Коло (12).