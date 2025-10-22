Видео
22 октября, 14:50

Мозгов — о неисключении израильских клубов: «Не надо трогать спортсменов. Они могут быть не согласны с руководством страны»

Дарик Агаларов

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о неисключении израильских клубов из Евролиги.

— Евролига сообщала, что рассматривала возможность исключения израильских клубов из турнира. Как вы к этому относитесь?

— Это политическая история, которая, к сожалению, всегда влияет на спорт. Хотелось бы, чтобы на спортсменов (без разницы, из России или из Израиля) это не влияло. Люди готовятся годами к соревнованиям. У некоторых окно в 2-3 года для того, чтобы показать свои лучшие результаты. У каждого спортсмена может быть своя точка зрения, он может быть не согласен с руководством своей страны. Я считаю, что неправильно лишать спортсменов соревнований. Их не надо трогать. Редко спортсмены показывают какую-то свою политическую позицию, потому что спорт — это не политическая арена. Но почему-то всегда работает наоборот. Когда что-то происходит в политике, это затрагивает спорт.

— Недавно на Евробаскете у игрока сборной Турции Шенгюна и греческого баскетболиста Янниса произошел конфликт. Некоторые зрители стали приплетать политику, но баскетболисты выложили совместное фото с надписью: «Мы всегда помним, что спорт создан для того, чтобы объединять, а не разделять».

— Спорт для этого и создан. Он действительно объединяет. Мы уже живем не в то время, когда от каждой страны отправляли по гладиатору и были сражения насмерть. И в наше время ребята, которые дерутся на ринге, после боя друг друга обнимают, уважают, чуть ли не лучшими друзьями себя чувствуют. Спорт создан для уважения и объединения.

Ранее генеральный директор баскетбольной Евролиги Паулюс Мотеюнас не стал исключать вариант с отстранением израильских команд. Но затем клубы вовсе одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что до указанной даты Евролига будет отслеживать ситуацию в регионе, подчеркивая, что безопасность всех участников соревнований является для организации приоритетом.

Telegram Дзен Max
Тимофей Мозгов
Евролига
