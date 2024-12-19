Ватутин назвал текущий бюджет ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что российские топ-клубы даже текущими составами могли бы претендовать на место в плей-офф Евролиги.

— Если отталкиваться от оптимистических нот: хотелось бы ближайшим летом подключиться к европейским турнирам, если будет такая возможность? Какими бы были перспективы ЦСКА?

— К сожалению, тут одного оптимизма мало. Не люблю фантастику, поэтому не готов предметно рассуждать о том, как бы ЦСКА смотрелся со спортивной точки зрения. По тому, что видел в первой части регулярки Евролиги — думаю, российские топ-клубы могли бы претендовать на попадание в плей-офф или плей-ин. Это при том, что нынешний бюджет ЦСКА сопоставим с цифрами аутсайдеров «Альбы» (15 миллионов евро) и АСВЕЛ (16 миллионов евро), которые тратят на состав около 8 миллионов евро. И очень далек от показателей «Реала» и «Панатинаикоса», распоряжающихся 45-50 миллионами евро в год.

Рад буду ошибиться, но предположу, что в 2025 году финансовое положение российских клубов не станет лучше — все в разной степени, но вынужденно столкнутся со снижением бюджетов, причин тому масса, и нет смысла их снова перечислять. Откровенно говоря, если бы возвращение в Евролигу было возможно, оно стало бы болезненным во многих смыслах. Впрочем, эти разговоры, считаю, лучше даже не заводить. Сейчас возвращение невозможно ни политически, ни финансово.

— Неужели не видите никаких подвижек?

— На уровне частных бесед, не более того. Многие коллеги из Евролиги говорят, что хотели бы видеть ЦСКА и другие российские клубы в турнире. Только в микрофон с «той стороны» об этом не слышно ни слова. При этом считаю весьма конструктивной позицию министра спорта Михаила Дегтярева о том, что надо прекратить агрессивную риторику и искать решения, которые позволят вернуть Россию в международный спорт. Но, опять же, я пока не слышал обратной связи. Будем ждать. Я всегда говорил, что спорт и культура — первые направления, через которые будут находиться контакты.