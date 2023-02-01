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Евролига

Сегодня, 00:53

«Валенсия» выиграла у «Баварии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 31 января, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 73:93 (10:24, 20:27, 21:26, 22:16)

«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 89:83 (18:17, 22:17, 22:26, 27:23)

«Партизан» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 92:71 (25:16, 25:20, 26:15, 16:20)

«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 83:78 (20:15, 21:22, 21:30, 21:11)

«Валенсия» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 82:73 (16:14, 17:18, 28:24, 21:17)

«Виртус Б» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 84:72 (30:14, 18:21, 22:16, 14:21)

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