«Реал» проиграл «Валенсии» в матче Евролиги

«Валенсия» переиграла «Реал» (89:76), «Париж» дома проиграл «Панатинаикосу» (95:101), «Дубай» победил «Црвену Звезду» (102:86), «Хапоэль» выиграл у «Басконии» (114:89), «Фенербахче» одержал победу над «Маккаби» (84:75), «Виртус» одолел «Эфес» (99:89), «Партизан» обыграл «Монако» (78:76).

Во вторник, 11 ноября, были сыграны семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Saiga-спринтер

Козя - когда поставите в календарь игр и в турнирную таблицу Евролиги правильный счет матча Маккаби - Барселона 71:92.

12.11.2025