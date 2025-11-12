Видео
12 ноября, 01:30

«Реал» проиграл «Валенсии» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

Во вторник, 11 ноября, были сыграны семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Валенсия» переиграла «Реал» (89:76), «Париж» дома проиграл «Панатинаикосу» (95:101), «Дубай» победил «Црвену Звезду» (102:86), «Хапоэль» выиграл у «Басконии» (114:89), «Фенербахче» одержал победу над «Маккаби» (84:75), «Виртус» одолел «Эфес» (99:89), «Партизан» обыграл «Монако» (78:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Дубай» (ОАЭ) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21)

Д: Каменяш (20), Райт (18), Аврамович (17), Бэйкон (16), Петрушев (13).

Ц: Изунду (16), Оджелей (15), Мотеюнас (12).

«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15)

Х: Брайант (24), Джонс (15), Мицич (11), Малкольм (11).

Б: Луваву-Кабарро (19), Диаките (13), Спаньоло (11), Диалло (11).

«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19)

Ф: Болдуин (17), Холл (15), Хортон-Такер (13), Колсон (12).

М: Соркин (22), Хорд (13 + 10 подборов), Даутин (8).

«Виртус Б» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16)

В: Эдвардс (21), Смаилагич (17), Джеллоу (12).

Э: Ларкин (25), Османи (16), Уайлер-Бэбб (12).

«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27)

П: Вашингтон (22), Покушевски (17), Калатес (10), Браун (10).

М: Миротич (17), Джеймс (13), Диалло (13).

«Валенсия» (Испания) — «Реал» (Испания) — 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16)

В: Мур (16), Руверс (14), Томпсон (14).

Р: Лайлс (23), Кампаццо (15), Маледон (14).

«Париж» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29)

Пар: Робинсон (22), Ифи (19), Уаттара (11).

Пан: Нанн (20), Фарид (17 + 10 подборов), Митоглу (17).

1

  • Saiga-спринтер

    Козя - когда поставите в календарь игр и в турнирную таблицу Евролиги правильный счет матча Маккаби - Барселона 71:92.

    12.11.2025

    Баскетбол
    БК Баскония
    БК Дубай
    БК Маккаби (Тель-Авив)
    БК Монако
    БК Панатинаикос
    БК Партизан
    БК Реал
    БК Фенербахче
    БК Хапоэль (Тель-Авив)
    БК Црвена Звезда
    БК Валенсия
    Евролига
