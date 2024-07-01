Ватутин рассказал о снижении ценности европейского бренда ЦСКА из-за неучастия в Евролиге

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему снижается ценность европейского бренда команды.

«Такая проблема есть, и, конечно, чем дольше нас там [в Евролиге] не будет, тем быстрее ценность европейского бренда ЦСКА снизится. Пока помнят. Когда я выезжаю куда-то, обыватели, простые болельщики говорят, что Евролига многое потеряла без ЦСКА. Желают скорее вернуться», — цитирует Ватутина ТАСС.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.